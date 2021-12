(Boursier.com) — Altarea annonce le succès de son augmentation de capital de 350 ME dans le cadre du financement de l'acquisition de Primonial. Le montant brut de l'augmentation de capital (prime d'émission incluse) s'élève à 350.058.562,50 euros et se traduit par l'émission de 2.435.190 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 143,75 euros.

A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 2 décembre 2021, la demande totale s'est élevée à environ 434 millions d'euros, soit un taux de souscription de 124,1% :

2.371.236 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 97,4% des Actions Nouvelles à émettre ; et la demande à titre réductible a porté sur 649.995 actions nouvelles et sera en conséquence partiellement allouée, à hauteur de 63.954 actions nouvelles.

Le produit net de l'émission des actions nouvelles sera utilisé par la société dans le cadre du financement de l'acquisition des titres de Primonial, annoncée le 30 juin dernier. Les accords définitifs relatifs à l'acquisition de 100% du capital pour 1,9 Milliard d'euros de valeur d'entreprise ont été signés le 23 juillet dernier et Altarea a confirmé le planning d'acquisition en deux temps : acquisition d'un bloc de contrôle de 60% au 1er trimestre 2022 et l'acquisition des 40% restants au plus tard à la fin du 1er trimestre 2024.

Par cette opération stratégique transformante, Altarea accélère le déploiement de son modèle intégré sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière en créant un groupe sans équivalent en Europe, leader indépendant de l'investissement et du développement immobilier.