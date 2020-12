Altarea : 4 projets emblématiques livrés en 2021

(Boursier.com) — A l'occasion du 'Siec Live by BiTV', édition 100% digitale qui se tient, ce 3 décembre, en lieu et place de l'édition physique du SIEC reportée à 2021, Altarea Commerce a présenté ses opérations emblématiques en cours de développement, annonçant en particulier 4 projets pour 2021 avec :

- la dernière ligne droite de la rénovation de la Gare Paris Montparnasse

- les Allées de Bezons coeur de ville, aux portes de Paris et de La Défense

- le nouveau quartier Toulouse Aérospace

- l'ouverture de l'espace premium 'Le Corso' à Nice.