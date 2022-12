Altarea : 3 nouveaux baux

(Boursier.com) — Altarea Entreprise et Goldman Sachs, co-investisseurs de Landscape située à Paris la Défense, annoncent la signature de 3 baux, pour une occupation totale d'environ 15.000 m2.

L'entreprise ManpowerGroup France s'installera sur 5 niveaux, représentant une surface de plus de 12.000 m2. Il s'agit par ailleurs pour l'année 2022, de la plus grande transaction de bureaux enregistrée pour un immeuble de grande hauteur (IGH). En outre, Vitogaz et Rubis Energie occuperont plus de 2.800 m2 sur deux niveaux. Les trois baux ont été signés pour une durée ferme de 9 ans.