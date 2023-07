Altarea : 21,7 ME de FFO au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le FFO part du Groupe Altarea est de 21,7 millions d'euros (130,1 ME au 1er semestre 2022), soit 1,05 euro par action (6,31 euros par action).

Ressources financières

Au cours du semestre, le groupe a travaillé son passif dans un contexte de taux radicalement différent, avec :

- la réduction de l'endettement brut (-229 ME) afin d'optimiser les frais financiers ;

- le renforcement des capitaux propres consolidés à hauteur de 34,1.ME (paiement partiel du dividende 2022 en actions et FCPE) ;

- la signature du premier crédit corporate aligné sur les critères de la Taxonomie Européenne (EU Green Loan) avec un objectif de conversion de l'ensemble de ses lignes de crédit corporate au cours des prochains mois.

La dette nette d'Altarea est ainsi contenue à 1,653 MdE

Au cours du semestre, Altarea a réduit ses engagements logement, poursuivi ses investissements sur les autres métiers et maintenu sa capacité à saisir des opportunités.

Perspectives du 2e semestre

Au cours du 2e semestre, Altarea poursuivra la même politique :

- en s'appuyant sur la qualité et la résilience de son patrimoine de Commerce

- en maintenant une grande discipline financière en Promotion (baisse des engagements et du BFR)

- tout en continuant à investir sur l'offre Logement " nouvelle génération " et sur les nouvelles activités.

L'objectif consiste à maintenir une solidité financière permettant à la fois de traverser la phase d'adaptation au nouveau cycle et de saisir les opportunités que le contexte ne manquera pas de procurer aux acteurs les plus capitalisés.