Altamir va investir dans Groupe Crystal via le fonds Apax France X

(Boursier.com) — Altamir va investir, via le fonds Apax France X, dans Groupe Crystal, un leader français du conseil en gestion de patrimoine. Apax Partners SAS est en effet entré en négociations exclusives avec les actionnaires du Groupe Crystal en vue d'acquérir une participation majoritaire dans la société.

Groupe Crystal est principalement détenu par son équipe dirigeante, par le Groupe OFI et par le Groupe Apicil. Les dirigeants du Groupe Crystal, dont Bruno Narchal et Jean-Maximilien Vancayezeele, ainsi que le Groupe OFI co-investiraient aux côtés d'Apax Partners SAS.

Groupe Crystal, qui emploie aujourd'hui 300 collaborateurs et intervient auprès de 35.000 clients (dont 5.000 à travers le monde), est l'un des leaders français du conseil indépendant en investissement et en gestion de patrimoine. Il est un acteur unique auprès des expatriés et des interprofessionnalités. L'objectif d'Apax est d'accélérer le développement du groupe, 3 ans après l'acquisition d'Expert & Finance.

De manière concomitante, le Groupe Apicil, le Groupe OFI, Philippe Michel Labrosse et Sisouphan Tran, dirigeants d'Alpheys, sont entrés en négociations exclusives avec le Groupe Crystal en vue d'acquérir la totalité de sa participation minoritaire au sein d'Alpheys.

La conclusion des accords définitifs relatifs à ces opérations pourra intervenir une fois achevées les procédures d'information et de consultation des IRP compétentes. Leur réalisation resterait soumise à l'obtention préalable d'autorisations réglementaires.