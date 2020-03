Altamir : un ANR de 27,75 Euros par action

Altamir : un ANR de 27,75 Euros par action









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2019, l'Actif Net Réévalué par action d'Altamir s'élève à 27,75 Euros.

L'Actif Net Réévalué s'élève à 1.013,2 ME contre 792,9 ME au 31 décembre 2018. Sur l'année 2019, en incluant le dividende versé en juillet, il est en hausse de 30,8%. Hors dividende, la hausse s'établit à 27,8% par rapport au 31 décembre 2018.

Le Conseil de Surveillance proposera à l'Assemblée Générale un dividende par action de 0,83 Euro, soit 3% de l'ANR au 31 décembre 2019, en hausse de 25,8% par rapport à celui versé en 2018.

Hors impact économique de l'épidémie de coronavirus, les objectifs pour 2020 auraient été d'investir et engager 120 ME, d'enregistrer 180 ME de produits de cessions et de viser, pour les sociétés du portefeuille, un taux de croissance de l'EBITDA moyen de 10% organique et par acquisitions.

Compte tenu de l'impact potentiel de l'épidémie sur l'économie, et en faisant l'hypothèse que la situation économique se normalise au deuxième semestre, les objectifs retenus ont été fixés à respectivement 90 ME, 130 ME et 7%.

A plus long terme, la gérance se fixe pour objectif d'atteindre la taille critique de 1,5 MdE d'actifs sous gestion à horizon cinq ans hors crise boursière majeure.