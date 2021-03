Altamir : Stifel initie la couverture

(Boursier.com) — Stifel , 1ère banque d'investissement transatlantique dédiée aux petites et moyennes entreprises, fournisseur de conseils ciblés sur l'ensemble de la structure du capital, couvrant près de 2.000 sociétés en Amérique du Nord et en Europe, vient d'initier la couverture d'Altamir avec une étude intitulée "Initiation of coverage: Unique investment vehicle with strong momentum".