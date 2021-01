Altamir prend le contrôle de la holding de contrôle de THOM

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suite à la décision de l'actionnaire majoritaire Bridgepoint de vendre sa participation dans THOM Group, Altamir et les FPCI gérés par Amboise Partners SA vont céder leur participation dans la société, ce qui se traduira par des produits de cession d'environ 104 millions d'euros pour la quote-part d'Altamir.

Mais Altamir a décidé de se positionner en tant qu'acquéreur de l'intégralité du capital de la holding de contrôle de THOM Group, en partenariat avec l'équipe de direction et de nouveaux actionnaires. Altamir investira en direct 100 millions d'euros dans la nouvelle entité et deviendra ainsi l'actionnaire de référence de THOM Group.

Disposant d'un réseau de plus de 1 000 magasins, THOM Group est un des leaders de la bijouterie en Europe. Né en 2010 de la fusion des deux principaux acteurs du secteur, Histoire d'Or et Marc Orian, le groupe opère en France, Italie, Allemagne et Benelux sous 4 enseignes principales : Histoire d'Or, Marc Orian, Stroili et Oro Vivo.