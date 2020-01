Altamir : plus de cessions que prévu en 2019

(Boursier.com) — Sur l'année 2019, Altamir a investi et engagé au total 110,7 ME dans douze nouvelles sociétés, très diversifiées au plan géographique, cinq sont basées en Europe (Destiny, GRAITEC, Inmarsat, ADCO Group, Baltic Classifieds Group et GNB Vida), quatre aux Etats-Unis (Assured Partners, Verint Systems, Coalfire et Lexitas) et deux en Asie (Fractal Analytics et Huayue Education).

En matière de désinvestissements, le montant des cessions totales et partielles réalisées en 2019 représente un record historique, très supérieur à l'objectif de 250 ME fixé pour l'année.

Cinq sociétés ont été cédées pour un montant total de 337,8 ME...