Altamir : le portefeuille devrait globalement bien résister

(Boursier.com) — Compte tenu de l'incertitude sur la durée et l'ampleur de l'épidémie de coronavirus et de son impact sur les performances des sociétés du portefeuille d'Altamir, la Gérance n'est plus en mesure de maintenir les objectifs pour l'année 2020 annoncés lors de la publication des résultats 2019 et n'est pas en mesure d'en formuler d'autres.

Altamir estime que son portefeuille devrait globalement bien résister car il est principalement constitué de sociétés en croissance, leaders dans leurs secteurs et géographiquement diversifiées. Compte tenu de la forte activité de cession en 2019, Altamir aborde cette période difficile avec une situation financière solide : sa trésorerie s'élevait à 79 ME au 31 décembre 2019 et la société est en négociation avec ses banques afin d'augmenter les lignes de crédit - qui s'élevaient à 30 ME au 31 décembre 2019 - pour les porter au maximum de 70 ME autorisé à cette date (soit 10% de sa situation nette sociale, conformément à son statut de SCR).

Par ailleurs, dans ce contexte, afin que son ANR au 31 mars reflète l'impact de la situation actuelle sur les sociétés du portefeuille, Altamir a décidé de réévaluer l'ensemble de ses participations, et non pas uniquement les sociétés cotées comme elle le fait habituellement à la fin du premier trimestre. De ce fait, la publication de l'ANR au 31 mars est donc repoussée d'une semaine, soit le 19 mai 2020 au lieu du 12 mai initialement annoncé.

Forte de l'expérience acquise lors de la crise de 2008, la Gérance anticipe lobalement pour l'industrie du Private Equity un arrêt quasi total de l'activité de nouveaux investissements et de désinvestissements, la nécessité d'investissements complémentaires dans les participations du portefeuille, une diminution des EBITDA des sociétés, une augmentation de leur endettement et une baisse des multiples des comparables.