Altamir : le dividende sera détaché le 25 mai

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Altamir s'est tenue le 26 avril. Au total, 84,36% du capital y était représenté. Toutes les résolutions ont été approuvées à plus de 96%.

L'Assemblée a approuvé le versement d'un dividende de 1,13 euro par action. Il sera mis en paiement le 27 mai (détachement du coupon le 25 mai).

L'Assemblée a également approuvé l'élévation de la limite d'âge de Maurice Tchenio, Gérant de la société, pour la porter à 85 ans, ainsi que la modification et la simplification des modalités de calcul des honoraires de gestion et de rémunération de la Gérance.

Enfin, l'Assemblée a ratifié la nomination de M. Dominique Cerutti, et renouvelé son mandat ainsi que ceux de M. Jean Estin et de Me Anne Landon en tant que membres du Conseil de Surveillance.

Pour mémoire le Conseil de Surveillance d'Altamir compte 4 membres tous indépendants, dont deux femmes.