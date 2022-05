Altamir : l'ANR ressort à 36,85 euros au 31 mars

(Boursier.com) — Au 31 mars 2022, l'Actif Net Réévalué par action d'Altamir s'élève à 36,85 euros, en retrait de -2,5% par rapport au 31 décembre 2021 (37,81 euros).

Rappelons qu'au 31 mars et au 30 septembre, Altamir ne réévalue que les sociétés cotées du portefeuille ainsi que celles dont les cessions sont annoncées au cours du trimestre.

L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève à 1.345,6 ME au à cette date (1.380,4 ME au 31 décembre 2021).

Les comptes sociaux affichent au 31 mars une trésorerie nette de 144,8ME (162,9ME au 31 décembre 2021). A ce montant s'ajoutent les 33,8ME portés par Altamir pour le compte d'Altaroc (qui ont été remboursés en avril 2022) ainsi que 10,3ME détenus par le FPCI Astra.

Dividende

Lors de l'Assemblée Générale du 26 avril, les actionnaires d'Altamir ont approuvé le versement d'un dividende de 1,13 euro par action. Il sera mis en paiement le 27 mai. Le détachement du coupon est prévu au 25 mai.

Gouvernance

Lors de l'Assemblée Générale, les actionnaires ont approuvé toutes les résolutions à plus de 96%. Ils ont notamment approuvé l'élévation de la limite d'âge de M. Maurice Tchenio, Gérant de la société, pour la porter à 85 ans, ainsi que la modification et la simplification des modalités de calcul des honoraires de gestion et de rémunération de la Gérance.