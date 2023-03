Altamir : l'ANR ressort à 35,93 Euros

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, l'Actif Net Réévalué par action s'élève à 35,93EUR après distribution d'un dividende de 1,13EUR/action en mai 2022.

Le Conseil de Surveillance de la Société propose à l'Assemblée Générale du 25 avril 2023 un dividende par action de 1,08EUR (soit 3% de l'ANR au 31 décembre 2022). Le dividende sera mis en paiement le 26 mai 2023 (détachement du coupon le 24 mai 2023).

Pour les 3 prochaines années, sauf évènement extérieur majeur, la gérance confirme son objectif d'investissements et de cessions, soit 170MEUR investis par an en moyenne - en incluant les investissements complémentaires, et un montant de produits de cession de 230MEUR par an en moyenne.

La performance des sociétés en portefeuille devrait rester bien orientée, avec une croissance organique de l'EBITDA moyen attendue à environ 7% par an.