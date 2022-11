Altamir : l'ANR recule

(Boursier.com) — L 'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève pour Altamir à 1.286,9 millions d'euros (1.301,4 ME au 30 juin 2022 et 1.380,4 ME au 31 décembre 2021).

L'Actif Net Réévalué par action s'élève à 35,25 euros au 30 septembre, après distribution d'un dividende de 1,13 euro/action le 27 mai. En incluant le dividende il est en recul de -3,8% par rapport au 31 décembre 2021 (37,81 euros) et de -1,1% par rapport au 30 juin 2022 (35,64 euros).

Altamir rappelle ne réévaluer au 31 mars et au 30 septembre, que les sociétés cotées du portefeuille ainsi que celles dont les cessions sont annoncées au cours du trimestre. En revanche, Apax Partners LLP revalorise l'ensemble de son portefeuille. Si Altamir avait retenu les nouvelles valorisations communiquées par Apax Partners LLP au 30 septembre, l'ANR aurait été de 36,04 euros/action (soit une croissance de +1,1% sur le trimestre vs -1,1% publié).

Les comptes sociaux affichent au 30 septembre une trésorerie nette de 136,4 ME (157,3 ME au 30 juin 2022 et 162,9 ME au 31 décembre 2021). Ce montant n'inclut pas les 26,6 ME décaissés pour le compte des FPCI Altaroc, qui seront remboursés en fin d'année.

Altamir dispose de lignes de crédit à hauteur de 90 ME, dont 60 ME au niveau de la société et 30 ME au travers du FPCI dédié Astra.