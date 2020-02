Altamir : l'ANR franchit la barre du Milliard d'Euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2019, l'Actif Net Réévalué d'Altamir franchit la barre du Milliard d'Euros contre 792,9 ME au 31 décembre 2018 et 886,4 ME au 30 septembre 2019.

Après avoir enregistré une hausse de 16% sur le premier semestre, l'ANR a connu au deuxième semestre 2019 une nouvelle croissance à deux chiffres, portant sa progression sur l'ensemble de l'année à près de 30% en incluant le dividende versé en juillet.