Altamir : l'ANR atteint un plus haut historique...

Altamir : l'ANR atteint un plus haut historique...









Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Pour Altamir, l'ANR au 31 décembre 2020 se situe à un plus haut historique à 1.128,2 ME, soit 30,9 Euros par action.

La hausse de +13,1% de l'EBITDA moyen pondéré, reflète la résilience globale du portefeuille et les bonnes performances du secteur TMT.

L'activité a été soutenue avec 8 sociétés acquises dans des secteurs et des géographies diversifiés, soit plus de 113 ME investis et engagés au total sur l'année.

6 sociétés ont été cédées, avec un uplift de 25%.

Le dividende proposé est de 1,09 Euro par action, dont 0,92 Euro au titre de l'exercice 2020 et 0,17 Euro de rattrapage au titre de l'exercice 2019.