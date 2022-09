Altamir : l'Actif Net Réévalué par action s'élève à 35,64 euros

(Boursier.com) — Altamir annonce un ANR en recul de 2,7% sur le semestre, dividende inclus. Les valorisations sont impactées par la baisse des multiples dans le secteur des Tech & Telco.

Au 30 juin 2022, l'Actif Net Réévalué par action s'élève à 35,64 euros après distribution d'un dividende de 1,13 euro/action en mai 2022. Il est en baisse de 2,7% par rapport au 31 décembre 2021, dividende inclus.

Pour l'année 2022, la Gérance est confiante dans la réalisation des objectifs moyen terme annoncés lors de la publication des résultats annuels 2020 : investissements de 170 ME par an en moyenne (incluant les investissements complémentaires), produits de cession de 230 ME par an en moyenne et croissance organique de l'EBITDA moyen des sociétés du portefeuille d'au moins 7% par an.

Prochain rendez-vous avec l'ANR au 30/09/2022, le 8 novembre 2022, après bourse.