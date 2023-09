Altamir : l'Actif Net Réévalué par action s'élève à 35,17 euros au 30/6

(Boursier.com) — Au 30 juin 2023, l'Actif Net Réévalué par action d'Altamir s'élève à 35,17 euros après distribution d'un dividende de 1,08 euro/action en mai 2023. En incluant le dividende, il est en hausse de 0,9% par rapport au 31 décembre 2022 (35,93 euros/action). L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève ainsi à 1.284,2 ME, contre 1.312 ME au 31 décembre 2022. L'EBITDA moyen pondéré des sociétés est en hausse de 1,4% sur le semestre et l'activité est en ligne avec le marché.

ACTIVITE

a) 37,7 ME investis et engagés au cours du semestre (contre 95,2 ME au premier semestre 2022) :

24,3 ME ont été investis et engagés dans 2 nouvelles sociétés :

- Infraneo, un acteur majeur de l'ingénierie sur le marché européen, spécialisé dans le diagnostic et le conseil en matière de gestion patrimoniale des infrastructures pour remédier - notamment - à leur vieillissement et aux impacts du dérèglement climatique sur leur intégrité (15,5 ME engagés via Seven MidMarket X - transaction non finalisée au 30 juin),

- IBS Software, le leader des solutions logicielles en SaaS dédiées aux acteurs de la logistique et du tourisme : compagnies aériennes, agences de voyage, croisiéristes (8,8 ME engagés via Apax XI LP, transaction non finalisée au 30 juin).

b) 12,1 ME de produits de cessions totales et partielles encaissés sur le semestre (contre 85,1 ME au premier semestre 2022) : Ces produits de cession comprennent principalement 5,4 ME de revenus issus de la cession totale de Duck Creek Technologies et 2 ME liés à la cession du solde des actions Shriram, deux transactions réalisées via le fonds Apax VIII LP.

Par ailleurs, 4,7 ME de revenus divers ont été comptabilisés sur le semestre, principalement liés aux opérations de refinancement des sociétés EcoOnline (1,5 ME) et T-Mobile (0,8 ME) ainsi qu'à la dividend recap d'Inmarsat (1,5 ME).

TRESORERIE ET ENGAGEMENTS

Les comptes sociaux affichent au 30 juin 2023 une trésorerie nette de 51,3 ME (contre 88,6 ME au 31 décembre 2022 et 94,2 ME au 31 mars 2023). Au 30 juin 2023 le montant maximum des engagements d'Altamir s'établissait à 670,1 ME (dont 114,8 ME engagés mais non encore appelés) qui seront investis d'ici à la fin 2026.

FAITS MARQUANTS DEPUIS LE 30 JUIN

Apax Partners a annoncé l'acquisition, via le fonds Apax XI LP, de la société Palex, principal distributeur indépendant de solutions MedTech innovantes et à haute valeur ajoutée destinées aux hôpitaux publics et privés ainsi qu'aux laboratoires en Europe du Sud (Ibérie et Italie).

OBJECTIFS

Sur la période couvrant 2021, 2022 et le 1er semestre 2023, Altamir a largement dépassé les objectifs moyen terme (2021/2025) annoncés par la Gérance lors de la publication des résultats annuels 2020 : 189 ME d'investissements par an réalisés sur la période en moyenne pour un objectif de 170 ME (incluant les investissements complémentaires), 282 ME de produits de cession par an en moyenne pour un objectif de 230 ME et une croissance de l'EBITDA moyen des sociétés du portefeuille de 12,9% pour un objectif d'au moins 7% par an (croissance organique). La Gérance est donc confiante dans l'atteinte de ces objectifs sur la période 2021/2022/2023.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication de l'ANR au 30/09/2023 8 novembre 2023, après bourse.