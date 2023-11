Altamir : L'Actif Net Réévalué par action s'élève à 34,71 euros au 30 septembre

(Boursier.com) — L 'Actif Net Réévalué par action d'Altamir s'élevait à 34,71 euros au 30 septembre 2023, après distribution d'un dividende de 1,08 euro/action le 26 mai. En incluant le dividende il est en recul de 0,4% par rapport au 31 décembre 2022 (35,93 euros) et de 1,3% par rapport au 30 juin 2023 (35,17 euros).

Rappelons qu'au 31 mars et au 30 septembre, Altamir ne réévalue que les sociétés cotées du portefeuille ainsi que celles dont les cessions sont annoncées au cours du trimestre.

TRESORERIE

Les comptes sociaux affichent au 30 septembre 2023 une trésorerie nette de 49,3 ME (contre 51,3 ME au 30 juin 2023 et 88,6 ME au 31 décembre 2022).

Altamir dispose de lignes de crédit à hauteur de 135 ME, dont 95 ME au niveau de la société et 40 ME au travers du FPCI dédié Astra.

Au 30 septembre 2023 le montant maximum des engagements d'Altamir s'établit à 665,6 ME (dont 129 ME investis ou engagés mais non encore appelés).

CALENDRIER 2024

Résultats 2023 et ANR au 31/12/2023 : 14 mars 2024, après bourse

Assemblée Générale Annuelle : 23 avril 2024

ANR au 31/03/2024 : 16 mai 2024, après bourse

Résultats semestriels et ANR au 30/06/2024 : 12 septembre 2024, après bourse

ANR au 30/09/2024 : 14 novembre 2024, après bourse.