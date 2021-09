Altamir : L'Actif Net Réévalué par action au 30 juin s'élève à 32,56 euros

(Boursier.com) — L 'Actif Net Réévalué par action d'Altamir au 30 juin 2021 s'élève à 32,56 euros après détachement d'un dividende de 1,09 euro/action en mai 2021. En incluant le dividende il est en hausse de +8,9% par rapport au 31 décembre 2020 (30,9 euros) et de +7,7% par rapport au 31 mars 2021.

L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève ainsi à 1.188,7 ME (contre 1.128,2 ME au 31 décembre 2020).

En incluant un effet de change positif de 9,4 ME, la création de valeur s'élève à 140,7 ME sur le semestre.

L'augmentation de la valorisation du secteur Tech & Telco (+95,8 ME), qui explique une grande partie de la création de valeur, reflète les excellentes performances des sociétés présentes dans les solutions de communication et le SaaS principalement InfoVista (+45,2 ME), Graitec (+23 ME) et Destiny (+16,3 ME) - à l'exception de Marlink dont la valorisation a été revue à la baisse (-25,6 ME) afin de l'aligner sur les négociations en cours pour la cession. Le secteur Healthcare, qui représente 8% de la juste valeur du portefeuille au 30 juin, contribue à hauteur de 19% à la création de valeur sur le semestre, ce qui s'explique notamment par la revalorisation d'InnovAge (+8,9 ME) à la suite de son introduction en bourse et par les très bonnes performances d'Unilabs (+8,3 ME).

Les comptes sociaux affichent au 30 juin 2021 une trésorerie nette de 91 ME, qui ne tient pas compte des produits de la cession de Bip (95,5 ME) qui seront encaissés au mois de septembre.

Pour mémoire la trésorerie nette s'élevait à 42,3 ME au 31 mars 2021 et 42,4 ME au 31 décembre 2020.

Altamir dispose de lignes de crédit à hauteur de 100 ME, dont 70 ME au niveau de la société et 30 ME au travers du FPCI dédié Astra, créé en octobre 2020, qui regroupe la quasi totalité des co-investissements effectués par Altamir à cette date.

Pour l'année 2021, la Gérance est confiante dans la réalisation des objectifs moyen terme annoncés lors de la publication des résultats annuels 2020.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

ANR au 30/09/2021 4 novembre 2021, après bourse.