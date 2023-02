Altamir évoque un bon niveau d'activité

(Boursier.com) — Altamir maintient "un bon niveau d'activité en 2022 dans un contexte géopolitique et économique dégradé". Dans un environnement marqué par la baisse significative des marchés actions, le retour de l'inflation et la remontée des taux d'intérêt, le marché du private equity a connu un ralentissement significatif en 2022, rappelle le groupe. Les valorisations des sociétés, qui avaient atteint des niveaux très élevés, sont en train de s'ajuster du fait de la baisse des multiples et les gérants attendent qu'elles reviennent à des prix plus raisonnables pour se positionner sur des opportunités d'investissement, note Altamir. Dans ce contexte, après avoir connu un plus haut historique en 2021, l'activité d'Altamir s'est maintenue à un bon niveau. Dans le cadre de sa stratégie de diversification, comme anticipé, la souscription de la Société dans les fonds Altaroc Global lui a donné accès à deux opportunités de co-investissement aux côtés d'un nouveau gérant, Hg Capital, société de gestion européenne de premier plan spécialisée dans le software.

Après consultation du Conseil de surveillance, la gérance a défini sa politique d'allocation d'actifs pour 2023/2026. Elle a ainsi décidé d'investir 1 MdE sur la période, dont 500 ME en Union Européenne, 300 ME à l'international et 200 ME en co-investissement. Dans cette optique, 254 ME ont été alloués au fonds Apax XI LP, en cours de levée.

Au 31 décembre 2022, le portefeuille d'Altamir comprend 69 participations, dont 28 dans le secteur des Tech & Telco (1 société cédée et 5 sociétés acquises en 2022), 20 dans le secteur des Services (2 sociétés cédées et 2 sociétés acquises en 2022), 14 dans le secteur du Consumer (2 sociétés acquises en 2022) et 7 dans le secteur de la Santé (2 sociétés cédées et 1 société acquise en 2020). 184,5 ME ont été investis et engagés sur l'année 2022 (368,8 ME en 2021), dont 129,4 ME dans 9 nouvelles sociétés. Le groupe enregistre 123,9 ME de produits de cessions sur l'année (636 ME en 2021), dont 36,1 ME issus de 5 cessions totales.