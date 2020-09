Altamir : en vive hausse

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Altamir remonte de plus de 4% ce jeudi, à 17,40 euros, alors que l'Actif Net Réévalué par action au 30 juin s'est élevé à 27,55 Euros après détachement d'un dividende de 0,66 Euro en mai 2020. En incluant le dividende, il est ressorti en hausse de +1,6% par rapport à son niveau historique du 31 décembre 2019 et de +16,5% par rapport au 31 mars 2020.

Les comptes sociaux affichaient au 30 juin dernier une trésorerie nette de 25,1 ME après paiement du dividende pour un montant de 24,1 Me. Pour mémoire, la trésorerie nette s'élevait à 34,3 ME au 31 mars 2020 et à 79,1 ME au 31 décembre 2019... - Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF est repassé à l''achat' sur le dossier et a porté son objectif de cours de 14,4 à 22 euros.