Altamir : dans Odigo via le fonds Apax France X

(Boursier.com) — Altamir est une société cotée de private equity dont la politique d'investissement consiste à investir au travers et avec les fonds gérés par Apax Partners SAS et Apax Partners LLP. A cet égard, Alatmir rappelle qu'Apax Partners SAS est entré en négociation exclusive avec le groupe Capgemini en vue d'acquérir Odigo, leader des solutions de Contact Center as a service (CCaaS) destinées principalement aux grandes entreprises.

Créée en 1986, Odigo est une plateforme cloud omnicanale qui accompagne les entreprises dans la gestion de leurs interactions clients. La société propose des technologies de pointe permettant d'améliorer à la fois la satisfaction des clients et l'expérience des employés de façon à stimuler la croissance des ventes des clients d'Odigo. Elle compte environ 650 salariés et accompagne plus de 400.000 utilisateurs et plus de 200 clients dans près de 100 pays.