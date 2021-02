Altamir : cession partielle de la participation dans Expereo détenue via le fonds Apax France IX

(Boursier.com) — Vitruvian Partners, société internationale d'investissement spécialisée dans les opérations de capital-développement et de capital-transmission/LBO, a signé un accord avec Apax Partners SAS en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Expereo, 1er fournisseur mondial de services managés de connectivité Internet, d'accès au cloud et de solutions SD-WAN. Apax Partners restera actionnaire minoritaire de la société aux côtés de Vitruvian Partners et de l'équipe de direction, qui continuera à diriger l'entreprise.

La finalisation de la transaction est soumise à l'obtention des autorisations usuelles au titre du contrôle des concentrations.

Expereo présente de solides antécédents en termes de croissance et de performance financière. En outre, le groupe a réalisé des acquisitions créatrices de valeur, qui ont consolidé sa position de leader de la fourniture de solutions managées de connectivité Internet et réseaux auprès de ses partenaires fournisseurs de services de communication et d'un éventail impressionnant d'entreprises multinationales clientes dans le monde.