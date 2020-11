Altamir : cession de la participation détenue dans ECi Software Solutions par le fonds Apax IX LP

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Apax Partners LLP annonce la cession de la participation qu'elle détenait aux côtés de Carlyle dans ECi Software Solutions à Leonard Green and Partners, une société américaine de private equity.

A l'issue de la transaction, Apax Partners LLP réinvestira, via le fonds Apax IX LP, une part minoritaire dans la société.

La transaction, qui devrait être finalisée en décembre 2020, représente pour Altamir un multiple d'environ 4,2x son prix de revient. L'uplift réalisé sur cette cession est de 18% par rapport à la valorisation de la participation au 30 juin.

Rappelons qu'ECi software solutions est un fournisseur de premier plan de solutions logicielles ERP aux petites et moyennes entreprises. La société compte plus de 22.000 clients dans le monde entier. Accompagnée par Apax Partners LLP et Carlyle, ECi solutions software a connu une forte croissance, tant organique que par acquisitions. Les 15 opérations de croissance externe réalisées depuis 2017 lui ont permis de gagner des parts de marché et d'étendre sa présence à l'international, avec des acquisitions significatives notamment en Europe et en Australie.