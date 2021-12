Altamir : cession d'Unilabs

(Boursier.com) — Altamir annonce la cession de la société Unilabs, qui était détenue via le fonds Apax IX LP. Apax a donc cédé sa participation dans Unilabs à la holding danoise AP Moller. La transaction, qui devrait être finalisée au premier trimestre de l'an prochain, représente pour Altamir un multiple d'environ 3,2X son prix de revient. L''uplift' réalisé est de plus de 25% par rapport à la valorisation de la participation au 30 juin. Unilabs est un des leaders européens du diagnostic et le leader en matière d'imagerie et de pathologie numériques.