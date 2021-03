Altamir : campe sur les 25 euros

Altamir : campe sur les 25 euros









Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Altamir campe sur les 25 euros ce jeudi, alors que l'ANR au 31 décembre 2020 se situait à un plus haut historique à 1.128,2 ME, soit 30,9 Euros par action. La hausse de +13,1% de l'EBITDA moyen pondéré reflète par ailleurs la résilience globale du portefeuille et les bonnes performances du secteur TMT.

L'activité a été soutenue avec 8 sociétés acquises dans des secteurs et des géographies diversifiés, soit plus de 113 ME investis et engagés au total sur l'année. 6 sociétés ont été cédées, avec un "uplift" de 25%.

Le dividende qui sera proposé est de 1,09 Euro par action, dont 0,92 Euro au titre de l'exercice 2020 et 0,17 Euro de rattrapage au titre de l'exercice 2019. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté son avis à 'neutre' sur le dossier en rehaussant sa cible de 22 à 25 euros.