Altamir : au 31 mars, l'ANR par action s'élevait à 31,24 euros

(Boursier.com) — Au 31 mars 2021, l'Actif Net Réévalué par action d'Altamir s'élève à 31,24 euros, en hausse de 1,1% par rapport au 31 décembre 2020 (30,90 euros).

Rappelons qu'au 31 mars et au 30 septembre, Altamir ne réévalue que les sociétés cotées du portefeuille ainsi que celles dont les cessions sont annoncées au cours du trimestre ; en revanche Apax Partners LLP revalorise l'ensemble de son portefeuille. Si Altamir avait retenu les nouvelles valorisations communiquées par Apax Partners LLP au 31 mars, l'ANR aurait été de 32,23 euros/action (soit une croissance de +4,4% sur le trimestre vs +1,1% publié).

L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève à 1.140,7 ME au 31 mars 2021 (contre 1.128,2 ME au 31 décembre 2020).

TRESORERIE ET ENGAGEMENTS :

Les comptes sociaux affichent au 31 mars 2021 une trésorerie nette de 42,3 ME (42,4 ME au 31 décembre 2020).

Altamir dispose de lignes de crédit à hauteur de 100 ME, dont 70 ME au niveau de la Société et 30 ME au travers du FPCI dédié Astra, créé en octobre 2020, qui regroupe la quasi-totalité des co-investissements effectués par Altamir à cette date.

VERSEMENT DU DIVIDENDE

Lors de l'Assemblée Générale du 27 avril 2021, les actionnaires d'Altamir ont approuvé le versement d'un dividende de 1,09 euro par action dont 0,92 euro au titre de l'exercice 2020 (soit 3% de l'ANR au 31 décembre 2020) et 0,17EUR correspondant à un rattrapage au titre de l'exercice 2019 (afin de porter le montant total du dividende à 3% de l'ANR au 31 décembre 2019).

Le dividende sera mis en paiement le 27 mai 2021 (détachement du coupon le 25 mai 2021).

GOUVERNANCE

Lors de l'Assemblée Générale du 27 avril 2021, les actionnaires ont approuvé à une très large majorité (de 85,18% à 100%) l'ensemble des résolutions présentées.

Ils ont notamment approuvé le renouvellement, pour une durée de deux années, du mandat de membre du Conseil de Surveillance de Mme Marleen Groen et des mandats de censeurs de Messieurs Gérard Hascoët et Philippe Santini.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Résultats semestriels et ANR au 30/06/2021 : 9 septembre 2021, après bourse

ANR au 30/09/2021 : 4 novembre 2021, après bourse.