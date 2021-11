Altamir : ANR à 33,45 Euros par action

(Boursier.com) — L 'Actif Net Réévalué par action de Altamir s'élève à 33,45 Euros au 30 septembre 2021, après distribution d'un dividende de 1,09 Euro le 27 mai.

En incluant le dividende il est en hausse de +11,8% par rapport au 31 décembre 2020 et de +2,8% par rapport au 30 juin 2021.

Les comptes sociaux affichent au 30 septembre 2021 une trésorerie nette de 172 ME contre 91 ME au 30 juin 2021 et 42,4 ME au 31 décembre 2020.

Altamir dispose de lignes de crédit à hauteur de 100 ME, dont 70 ME au niveau de la société et 30 ME au travers du FPCI dédié Astra.