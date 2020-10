Altamir annonce la cession de la société SK FireSafety Group, qui était détenue via le fonds Apax France VIII

(Boursier.com) — Apax Partners SAS annonce la cession de sa participation dans SK FireSafety Group à APi Group Corporation (NYSE : APG), leader des services de sécurité, des services industriels et autres services spécifiques aux entreprises, implanté dans plus de 200 localités, principalement en Amérique du Nord, mais aussi en Europe où le groupe développe sa présence.

SK FireSafety Group est un acteur européen spécialisé dans les produits et solutions de sécurité essentiels dans le domaine de la protection incendie.

Quand Apax Partners a choisi d'investir dans SK FireSafety en 2014, l'entreprise proposait des solutions d'intervention précoce, des systèmes de détection et d'extinction d'incendie, ainsi que des produits et des services de sécurité destinés aux secteurs de l'aéronautique et du pétrole et gaz.

Apax Partners a accompagné activement l'équipe de direction de la société dans le déploiement de sa stratégie de croissance et de consolidation du marché visant, d'une part, à renforcer ses positions de leader au Benelux et en Scandinavie, et d'autre part, à étoffer et automatiser son offre de services en vue d'en faire le leader nordique de la commercialisation et de la maintenance de solutions de sécurité, lesquelles sont reconnues comme étant cruciales durant les quinze premières minutes suivant le déclenchement d'un incendie. En janvier 2019, SK FireSafety avait cédé sa division AeroSafety afin de se recentrer sur la sécurité incendie, son coeur de métier.