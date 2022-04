Altamir a dégagé un bénéfice significatif en 2021

(Boursier.com) — Les comptes 2021 d'Altamir font état de plus-values de cessions de 243,75 ME et d'un résultat net total de 186,50 ME, contre 62,24 ME en 2020 et 155,83 ME en 2019.

La Société a investi 243,9 ME l'an passé. Le volume des cessions et revenus s'élève à 462 ME au cours de l'exercice.

Altamir disposait de 44 ME de disponibilités au 31 décembre 2021 associés à des lignes de crédit court terme de 60 ME (soit le même montant qu'au 31 décembre 2020) à échéance fin 2022 dont 26 ME sont utilisées au 31 décembre 2021.

Rappelons qu'en tant que SCR, l'endettement d'Altamir est limité à 10% de la situation nette comptable, soit à un montant de 88 ME au 31 décembre 2021.