Alstom voit rouge après une dégradation de Morgan Stanley

(Boursier.com) — En repli de plus de 3% à 23,8 euros à la mi-journée, Alstom ferme la marche sur le CAC40. Le flux vendeur sur le groupe ferroviaire est alimenté par une note de Morgan Stanley qui a dégradé le titre à 'pondération en ligne' alors que la dynamique des commandes devrait se modérer. L'objectif est abaissé de 35 à 30 euros. Plus globalement, MS préfère se positionner sur les noms européens les plus défensifs dans le secteur des biens d'équipement pour 2023. La réduction des stocks dominera l'industrie l'an prochain alors que l'événement le plus important de l'histoire de la chaîne d'approvisionnement s'inversera, mettant à nu la part de la demande qui est en réalité séculaire et celle qui était "simplement cyclique", détaille MS.