Alstom : vive hausse

(Boursier.com) — Alstom progresse de 4,3% à 21,9 euros en fin de matinée à Paris. En amont de la publication des résultats annuels de l'entreprise le 11 mai, Citi réitère son avis 'achat' sur le dossier. La banque explique que le flux de trésorerie disponible, qui a été "le principal débat du marché" et a pesé sur l'action au cours de l'année écoulée, devrait revenir en territoire positif au second semestre et au cours des années suivantes. De plus, les nombreux freins récents, de l'augmentation des dépenses d'investissement aux frais de R&D, devraient se normaliser alors que les gains de contrat récents pourraient aussi finir par payer.