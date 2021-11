Alstom : vive hausse

(Boursier.com) — Alstom bondit de 3,5% à 34,2 euros ce mardi à Paris alors que le titre du groupe ferroviaire reste à la traîne par rapport au CAC40 depuis le premier janvier. Si une partie des investisseurs continuent à s'inquiéter concernant le niveau de provisionnement et les risques pesant sur les contrats issus du rachat de Bombardier Transport, UBS estime que le premier semestre 2021-2022 a non seulement constitué un pas dans la bonne direction, mais a également été marqué par une normalisation des nouveaux risques découlant des contrats et du carnet de commandes. Le courtier réitère ainsi son conseil 'achat' et sa cible de 47 euros sur Alstom et pense que, bien qu'une bonne exécution soit nécessaire pour restaurer la confiance du marché envers le titre, le pire est probablement passé en ce qui concerne l'intégration/exécution de Bombardier.