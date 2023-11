Alstom : violente chute après l'annonce du plan d'économies et le possible appel au marché

(Boursier.com) — Alstom creuse ses pertes à la mi-journée avec une action qui plonge désormais de près de 20% à 11,4 euros, au plus bas depuis 2005. Plus que la publication de comptes intermédiaires sans grande surprise, le marché se focalise sur le gros plan d'économies de coûts annoncé par le géant du rail. Le groupe va en effet lancer un programme de cession d'actifs compris entre 500 et 1 milliard d'euro, supprimer 1.500 emplois et envisage une augmentation de capital. Alstom ne versera par ailleurs de dividende sur l'exercice fiscal en cours. Le groupe compte ainsi renforcer sa structure bilancielle et vise une réduction de sa position de dette nette d'un montant de 2 milliards d'euros d'ici mars 2025.

"Le cash-flow libre négatif d'Alstom durant ce premier semestre constitue un appel clair au changement. Bien que la demande reste à un niveau soutenu, malgré une certaine volatilité, notre performance commerciale a été faible", a déclaré Henri Poupart-Lafarge, PDG d'Alstom. "Il est trop tôt pour dire quels actifs seront vendus, a souligné le dirigeant dans une interview accordée à 'Bloomberg', ajoutant qu'une augmentation de capital est une option mais pas la préférence du groupe.

Près de trois ans après le rachat des activités ferroviaires de Bombardier, Alstom continue de payer cher les "contrats non-performants" de son ancien concurrent.

Au niveau des perspectives, pour l'exercice fiscal 2023/24, la firme vise une croissance organique du chiffre d'affaires "au-delà de 5%", une marge d'exploitation ajustée à environ 6% et d'un cash-flow libre attendu dans une fourchette de -500 à -750 millions d'euros.

Le Conseil d'Administration proposera par ailleurs au vote de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, en juillet 2024, la nomination de Phillipe Petitcolin, ancien Directeur Général de Safran, en tant qu'administrateur, puis en tant que Président du Conseil d'administration. Par conséquent, les fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général seront alors dissociées et Henri Poupart-Lafarge restera Directeur Général.

Pour Oddo BHF, les comptes ne réservent pas de grande surprise, le groupe ayant publié des résultats préliminaires le 4 octobre dernier. La dilution liée à l'augmentation de capital sera en revanche significative. Le détail sur le timing et les modalités du plan d'action que le groupe met en place pour renforcer son bilan seront au centre de l'attention lors de la conférence téléphonique du jour. Le broker sera aussi attentif aux indications sur les raisons qui sous-tendent la difficulté qu'a le groupe à accélérer ses livraisons, le pipeline de commandes, les contrats Bombardier à marge zéro qui seront exécutés sur l'année, ainsi bien sûr que les composants du BFR.

Citi estime qu'une augmentation de capital d'un milliard d'euros pourrait être nécessaire, notant un "changement clair" par rapport au message précédent selon lequel un appel au marché ne serait pas nécessaire. La banque affirme que les ventes d'actifs et d'autres volets d'un programme plus large de soutien aux liquidités "montrent effectivement une voie vers une amélioration", mais elle s'attend à ce que les actions restent volatiles jusqu'à ce que le marché y voit plus clair. Jefferies ('acheter') note que la publication semestrielle est conforme aux chiffres "pré-publiés", mais que " tous les yeux sont rivés sur les engagements visant à renforcer le bilan ".