Alstom : vif intérêt pour l'émission obligataire de 750 ME

Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Alstom a réalisé avec succès l'émission d'obligations seniors non garanties pour un montant total de 750 millions d'euros dans d'excellentes conditions financières , précise l'industriel. Les obligations auront une maturité de 8 ans et porteront un taux d'intérêt fixe de 0% payable annuellement. Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de 4 fois.

Le produit de l'émission des obligations sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de la société y compris une partie du financement de l'acquisition de Bombardier Transport en complément des augmentations de capital.

Le règlement interviendra le 11 janvier 2021. A cette date les obligations seront cotées et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Les obligations seront notées 'Baa2', perspective 'stable' par Moody's Investors Services Limited.