Alstom va fournir 60 nouveaux tramways Flexity pour la ville de Toronto

Alstom va fournir 60 nouveaux tramways Flexity pour la ville de Toronto









Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Alstom a annoncé la signature d'un contrat pour fournir 60 nouveaux tramways Flexity pour la ville de Toronto pour un montant de plus de 275 millions d'euros. Ces véhicules légers sur rail seront livrés à la Toronto Transit Commission (TTC).

Le projet sera réalisé avec l'aide des sites Alstom de St-Bruno et de La Pocatière, au Québec, qui se chargeront, respectivement, de la gestion du projet et de certains sous-ensembles de composants. Il permettra à Alstom de maintenir 400 emplois dans les installations de Thunder Bay et de La Pocatière. À ce jour, 204 tramways ont déjà été livrés à la TTC.