Alstom : une commande de 18 rames de type Coradia Max

(Boursier.com) — Alstom va livrer 18 rames automotrices électriques ultramodernes à deux niveaux de type Coradia Max à DB Regio AG. La commande comprend neuf rames de trois voitures et neuf rames de cinq voitures, qui seront mises en service à l'occasion du passage aux horaires d'hiver en décembre 2027 sur la ligne régionale express RE1 Hambourg - Rostock, une ligne très fréquentée du réseau " Baltique-Alster " (Ostsee-Alster ou OSTA). Après l'électrification de la ligne entre Bad Kleinen et Lübeck et la construction d'une courbe de raccordement, les trains circuleront également jusqu'à Lübeck.