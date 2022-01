Alstom : une commande de 17 trains Coradia Stream en Allemagne

(Boursier.com) — Alstom vient de décrocher une nouvelle commande pour fournir à DB Regio 17 trains Coradia Stream de type EMU modernes de grande capacité, destinés au réseau Main-Weser en Allemagne. Les 13 rames de 4 voitures et les 4 rames de 5 voitures seront exploitées sur le réseau secondaire de Main-Weser, qui relie les villes de Francfort, Giessen, Marburg et Kassel.

La mise en service est prévue le 15 décembre 2024.

Outre une capacité accrue aux heures de pointe, les nouveaux trains Coradia Stream offriront également une meilleure expérience passagers en proposant des sièges supplémentaires, davantage d'espace et le Wi-Fi gratuit.

Dans sa version "grande capacité", le train Coradia Stream offre aux passagers de la ligne très fréquentée de Main-Weser Express jusqu'à 15% d'espace supplémentaire par rapport aux rames actuellement en circulation. La rame de 4 voitures est composée de deux voitures-pilote à deux étages et de deux voitures centrales à un étage, pour une capacité totale de 420 sièges. La rame de 5 voitures dispose d'une voiture centrale supplémentaire à deux étages et de 540 sièges au total. Lorsque les rames de 4 et 5 voitures sont combinées, la capacité totale peut atteindre 960 sièges, soit plus que n'importe quel autre train régional précédemment exploité sur cette ligne.

La conception modulaire du Coradia Stream permet également aux clients de configurer individuellement leurs trains avec un nombre de sièges variable, des compartiments à vélo extensibles ou de grands espaces polyvalents. Les espaces de 4 places dotés de grandes tables fixées aux parois en première classe et de tables compactes en deuxième classe, le Wi-Fi gratuit et des prises électriques disponibles à chaque siège garantissent un confort et une connexion totale aux passagers tout au long de leur voyage, quelle que soit la classe choisie.

Les nouveaux trains de DB Regio offriront également aux passagers une meilleure accessibilité. Les voitures centrales du Coradia Stream offriront un accès pratique de plain-pied aux voyageurs à mobilité réduite. De plus, le train propose 30 espaces de rangement pour les vélos.

Alstom assemblera les trains destinés au réseau Main-Weser sur son site de Salzgitter, en Allemagne. La gestion du projet et du contrat, la validation et la mise en service du produit, la documentation, la formation et la garantie seront exécutées en Allemagne.