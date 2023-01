Alstom : un trimestre solide

(Boursier.com) — En baisse de plus de 1% à l'ouverture, Alstom progresse désormais de 0,6% à 26,7 euros après un solide point trimestriel. Le groupe ferroviaire a fait état d'un chiffre d'affaires de 4,22 milliards d'euros sur les trois mois clos fin décembre, en hausse de 8%. "L'environnement de marché reste positif, les clients confirmant leurs plans d'investissement dans toutes les régions" a déclaré Henri Poupart-Lafarge, PDG de la société. Les commandes du troisième trimestre ont augmenté de +13% à 5,15 milliards d'euros, avec l'Europe qui constitue la plus grande part. Des données supérieures aux attentes du marché. Sur neuf mois, les revenus atteignent 12,3 milliards d'euros, également en hausse de 8%. Les perspectives pour l'année 2022-2023 et de moyen-terme 2024/25 ont été confirmées.

Citi ('achat') affirme que la confirmation des orientations doit être considérée comme "rassurante". Bien qu'il soit peu probable qu'il y ait des changements importants au niveau du consensus à ce stade, Citi continue de considérer la réduction des risques sur les contrats onéreux, la capacité à répercuter l'inflation et la progression de la trésorerie comme des moteurs positifs.