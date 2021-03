Alstom : un gros contrat avec la ville de Chicago

Crédit photo © Alstom

(Boursier.com) — Alstom a reçu une première commande de Metra, le système de trains de banlieue de l'agglomération de Chicago desservant la ville de Chicago et les banlieues environnantes, pour la fourniture de 200 voitures réversibles pour trains périurbains multiniveaux. Cette commande fait suite à l'approbation du conseil d'administration de Metra, en janvier 2021, d'attribuer à Alstom un contrat d'acquisition de véhicules portant sur un maximum de 500 voitures. Cette commande initiale de 200 voitures représente une valeur d'environ 650 millions d'euros.

Les voitures multiniveaux intègrent de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l'expérience des voyageurs : un intérieur plus fuselé, moderne et accueillant doté de prises USB et de grandes fenêtres, conçues pour faciliter la circulation et le confort des voyageurs ; des sièges et des espaces capables d'accueillir davantage de passagers tout en respectant la distanciation ; des portes sans contact ; des bogies redessinés garantissant une meilleure qualité de roulement ; ainsi que plusieurs larges ouvertures de chaque côté des voitures permettant de réduire les temps d'embarquement et de fluidifier l'accès aux zones dédiées aux passagers.

Les nouvelles voitures répondront également à toutes les exigences de la Loi ADA (Americans with Disabilities) et d'accessibilité. Des plateformes élévatrices pour fauteuils roulants seront ainsi installées sur les deux côtés des rames. La fiabilité de la flotte sera renforcée via des composants modernes et éprouvés, ainsi que des solutions de maintenance et de diagnostic grâce auxquelles Metra bénéficiera d'une meilleure visibilité en termes de performance opérationnelle de la flotte, et d'une disponibilité accrue. Les nouvelles voitures à conception écologique seront en outre économes en énergie et dotées de dispositifs plus efficaces, comme des éclairages intégralement LED ou un système de climatisation dépendant du coefficient du niveau de clientèle. Les nouvelles rames seront également recyclables à 90%.

Les nouvelles voitures seront construites au site d'Alstom de Hornell, New York, Centre d'Excellence matériel roulant et plus gros site de production de matériel roulant d'Amérique du Nord. Le site d'Hornell pilotera le projet tandis que d'autres unités Alstom le soutiendront, dont Rochester, New York en ce qui concerne le système de contrôle automatique des trains.

Depuis la mise en service du réseau Metra en 1984, Alstom et les sociétés qui l'ont précédée soutiennent Metra dans son projet d'offrir un service fiable, sûr et ponctuel aux millions de passagers empruntant ses 11 lignes, qui couvrent près de 800 kilomètres autour de 240 stations dans l'ensemble de Chicagoland, l'aire métropolitaine de Chicago.