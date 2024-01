Alstom : un contrat de 150 millions d'euros en Roumanie

(Boursier.com) — Alstom a signé un contrat de 150 millions d'euros pour la fourniture de 16 locomotives électriques et 20 ans de maintenance en Roumanie. Alstom et l'Autorité Ferroviaire Roumaine ont ainsi signé ce contrat portant sur la livraison de locomotives électriques Traxx 3 MS et de services de maintenance. Ce contrat prolonge la collaboration d'Alstom avec l'ARF dans le secteur du matériel roulant. La période de maintenance et de réparation de 20 ans peut être prolongée de 20 ans supplémentaires par un accord additionnel. Alstom est présent en Roumanie depuis près de 30 ans et est leader sur le marché des solutions d'électrification et de signalisation ferroviaires.