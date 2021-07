Alstom : un broker s'ajuste

(Boursier.com) — Alstom campe sur les 36 euros ce mercredi, après avoir réalisé avec succès l'émission en deux tranches d'obligations seniors non garanties pour un montant total de 1,2 milliard d'euros dans d'excellentes conditions financières.

La tranche à 6 ans s'élève à 500 millions d'euros et les obligations porteront un taux d'intérêt fixe de 0,125% payable annuellement. La tranche à 9 ans s'élève à 700 millions d'euros et les obligations porteront un taux d'intérêt fixe de 0,5% payable annuellement.

Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan reste sur un avis à "surpondérer" avec un cours cible relevé de 48 à 54 euros. Au cours du premier trimestre 2021/22 (du 1er avril au 30 juin 2021), le groupe a enregistré son premier résultat trimestriel combiné avec 6,4 milliards d'euros de commandes. Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3,7 milliards d'euros. Le ratio "commandes sur chiffre d'affaires" est très haut à 1,74.

Le niveau de prises de commandes est exceptionnel à 6,4 milliards d'euros au T1 2021/22 incluant plusieurs commandes importantes. Au global, le carnet de commandes au 30 juin 2021 a atteint 76,8 milliards d'euros et offre une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.