Alstom : très beau contrat aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Alstom a signé un contrat avec la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA), pour la livraison de 130 tramways électriques à plancher bas intégral, d'une valeur de plus de 667 millions d'euros (environ 718,2 millions de dollars), avec des options pour la construction de 30 tramways supplémentaires.

L'accord prévoit la livraison de tramways Citadis de nouvelle génération, entièrement personnalisés et durables, spécialement conçus pour l'Amérique du Nord et destinés à circuler dans les rues historiques de Philadelphie.

Les nouveaux tramways Citadis fourniront une solution de mobilité économe en énergie qui utilise une technologie de traction de pointe éprouvée et offre une réduction de 20% de la consommation d'énergie par rapport à une solution de tramway standard. En outre, l'efficacité énergétique est obtenue grâce à l'intégration de lumières LED ainsi que d'une climatisation modulée à partir de capteurs et chaque véhicule est recyclable à 99% à la fin de sa durée de vie de 30 ans.

Les voitures seront dotées d'un plancher bas intégral avec des allées plus larges pour faciliter la circulation des passagers et l'accessibilité, de rampes à toutes les portes pour l'accès des personnes handicapées, de systèmes de messagerie audio et visuelle pour informer et communiquer aux passagers les arrêts à venir et les changements de service. Elles seront également équipées de sièges de style métro caractérisés par des intérieurs flexibles qui accueillent des objets plus volumineux tout en s'adaptant à la capacité, à la demande et aux besoins, ainsi que d'espaces désignés pour les fauteuils roulants, les poussettes et les bicyclettes. Les nouveaux tramways aideront également la SEPTA à fournir un service plus rapide et plus fiable, qui transporte plus de passagers, consomme moins d'énergie, dessert plus de destinations et, surtout, offre un service équitable pour tous.

Les tramways seront fabriqués aux Etats-Unis, sur le site d'Alstom à Hornell, dans le nord de l'Etat de New York, qui bénéficie d'une longue expérience et des capacités nécessaires pour répondre aux exigences du programme "Buy America". En outre, Alstom fabriquera le système de propulsion avancé des tramways dans son centre d'excellence nord-américain pour la recherche, le développement et l'ingénierie des technologies de propulsion avancées, situé à West Mifflin, en Pennsylvanie.