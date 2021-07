Alstom trace sa route

Crédit photo © ALSTOM Transport / TOMA - C.Sasso

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration d'Alstom a approuvé, le 4 juillet, le plan stratégique 'Alstom in Motion 2025' (AiM 2025) et les objectifs financiers à moyen terme.

La stratégie élargie AiM 2025 se focalisera sur la conquête d'opportunités de marché à forte croissance, sur le renforcement de sa position de leader en matière d'innovation ainsi que sur l'amélioration de l'efficacité au travers de l'organisation et la réussite de l'intégration de Bombardier Transport.

Notre plan stratégique Alstom In Motion 2025 est notre réponse à l'accélération historique des besoins de mobilité durable et verte à travers le monde. Alstom est devenu le premier acteur ferroviaire international dans ce contexte exceptionnel. C'est une responsabilité unique que nous sommes prêts à endosser et notre objectif est d'offrir nos solutions partout où elles sont nécessaires sur la planète. Nous avons une ambition claire, le portefeuille de solutions le plus complet, le plus innovant et des équipes fortement engagées partout dans le monde. D'ici 2025, nous aurons crû significativement au-dessus du marché. Nous aurons aussi défini de nouveaux standards pour la mobilité verte et intelligente, à la fois en termes de durabilité, d'innovation et de rentabilité , a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président-Directeur Général d'Alstom.

Le plan stratégique Alstom In Motion, lancé en 2019 suite à l'acquisition de Bombardier Transport, a un profil significativement renforcé. Il capitalise sur des piliers stratégiques bien établis : croître en offrant plus de valeur aux clients ; innover en créant des solutions de mobilité plus durables et plus intelligentes pour tous ; efficacité opérationnelle à grande échelle, grâce au digital ; engagements de RSE.

Exercice de transition

Sur le plan financier, l'exercice fiscal 2021-2022 constituera une année de transition, axé sur la stabilisation des projets difficiles hérités de Bombardier Transport.

Au cours du 1er semestre de l'exercice fiscal 2021-2022, le cash-flow libre devrait être entre -1,6 milliards d'euros et -1,9 MdsE, affecté par le besoin en fonds de roulement en raison d'un effet de phasage, d'une montée en cadence industrielle et des efforts de stabilisation des projets. Au 2e semestre de l'exercice fiscal, le groupe s'attend à un cash-flow libre positif découlant de l'accélération des livraisons ainsi que de la stabilisation des opérations. Au global, cela devrait résulter en un cash-flow libre significativement négatif en 2021-2022.

Par la suite, le Groupe prévoit une génération annuelle de cash-flow libre positive vers son objectif moyen terme de plus de 80%, découlant d'une stabilisation progressive du besoin en fonds de roulement.

Objectifs financiers

Entre 2020-2021 (chiffre d'affaires proforma de 14 MdsE) et 2024-2025, Alstom vise un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires supérieur à 5%, soutenu par une forte dynamique de marché et un carnet de commandes inégalé de 74,5 MdsE garantissant environ 30 MdsE de chiffre d'affaires sur les 3 prochaines années. L'activité de Matériel Roulant devrait croître au-dessus du marché, l'activité de Services à un solide taux moyen à un chiffre et l'activité de Signalisation à un taux à un chiffre, dans la fourchette haute.

La marge opérationnelle ajustée devrait atteindre entre 8% et 1% à partir de 2024-2025, bénéficiant des initiatives d'excellence opérationnelle, de la complète exécution des projets difficiles en carnet tandis que les synergies devraient générer 400 ME annualisés entre 2024-2025 et 2025-2626.

A partir de 2024-2025, la conversion du résultat net en cash-flow libre devrait être supérieure à 80%, tirée par la stabilité à moyen terme du besoin en fonds de roulement, la stabilisation des investissements (CAPEX) à environ 2% du chiffre d'affaires et les initiatives cash focus tout en bénéficiant de la hausse du volume et des synergies.

Alstom mènera une politique rigoureuse d'allocation du capital, axée sur le maintien d'une notation "Catégorie investissement" tout en gardant la flexibilité de poursuivre des opportunités de croissance à travers des opérations de fusions-acquisitions sélectives.

Enfin, Alstom s'engage à livrer une rentabilité soutenue à ses actionnaires avec un taux de distribution de dividendes compris entre 25% et 35%.

Pour l'exercice fiscal 2020-2021, concernant le dividende annoncé le 11 mai, le conseil d'administration d'Alstom a décidé de proposer, lors de sa réunion du 4 juillet, un dividende en action ou en numéraire à l'Assemblée générale, qui sera détaillé dans l'avis pour l'Assemblée générale.