Alstom : tout ce qu'il faut savoir sur le dividende

(Boursier.com) — Comme annoncé le 11 mai à l'occasion de la publication des résultats annuels 2021, le conseil d'administration d'Alstom a décidé de proposer à l'Assemblée générale du 12 juillet 2022 une distribution de dividende d'un montant de 0,25 euro brut par action, assorti d'une option pour le paiement du dividende en numéraire ou en actions nouvelles. Pour rappel, cela correspond à un ratio de distribution de 35% du résultat net ajusté avant la dépréciation de la participation dans TMH.

Sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale, le prix de l'action remise en paiement du dividende serait égal à 90% de la moyenne des cours cotés aux ouvertures des vingt séances de bourse précédant la date de l'assemblée générale, diminuée du montant net du dividende, le cas échéant arrondi à deux décimales après la virgule au centième supérieur.

La date de détachement du dividende serait le 20 juillet 2022, la date d'arrêté des positions le 21 juillet 2022 après bourse, la date d'ouverture de la période d'option pour le paiement du dividende en actions le 22 juillet 2022 et la clôture de la période d'option pour le paiement du dividende en actions le 22 août 2022. Les actionnaires n'ayant pas exercé leur option au plus tard le 22 août 2022 inclus, percevront leur dividende intégralement en espèces. Les résultats de l'option pour le paiement du dividende en actions sont attendus le 24 août et la mise en paiement du dividende en espèces, ainsi que le règlement livraison du dividende en actions, interviendraient le 26 août.