Alstom termine la phase 1 du projet de tramway de Lusail au Qatar

Alstom termine la phase 1 du projet de tramway de Lusail au Qatar









(Boursier.com) — Alstom a achevé la phase 1 du projet de métro léger (Light Rail Transit) pour Lusail, la ville nouvelle en construction près de Doha, au Qatar. Cette phase du projet couvre 9,7 km de voie unique sans caténaires et 12,8 km de voie unique souterraine. Elle comprend également 16 stations dotées de configurations différentes, 1 station de correspondance avec métro, 1 dépôt et 1 viaduc enjambant l'autoroute Al Khor. Le réseau sera exploité avec des tramways nouvelle génération Citadis X05. Ces tramways avec et sans caténaires (technologie APS) pourront transporter jusqu'à 209 passagers chacun.

C'est en 2014, dans le cadre du consortium LRTC avec QDVC, qu'Alstom a remporté un contrat auprès de la compagnie ferroviaire du Qatar pour la fourniture d'un système de tramway clé en main, qui est sans caténaires sur la partie aérienne.