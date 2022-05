Alstom tente un rebond après sa chute d'hier

(Boursier.com) — Alstom remonte timidement de 1% à 22 euros ce jeudi, après son plongeon de plus de 5% hier dans la foulée de la publication des comptes du groupe ferroviaire, marquée par des indicateurs supérieurs aux attentes des analystes, le retour à un free cash-flow positif au second semestre et par le maintien des objectifs de moyen terme, certains investisseurs continuant cependant de redouter un appel au marché, alors que d'autres s'interrogent sur la 'qualité' du free cash-flow... Henri Poupart-Lafarge, le patron d'Alstom, a indiqué lors de la conférence de présentation des résultats que "rien n'indiquait qu'une augmentation de capital soit nécessaire à ce stade". Mais certains observateurs ont jugé cette réponse "pas assez catégorique". Et de préciser : "Il pourrait y avoir une certaine volatilité dans notre trésorerie et nous ne voulons pas donner d'indications pour chaque trimestre ou semestre".

Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a ajusté la mire marginalement de 34,4 à 34,1 euros tout en restant à l'achat. Redburn, lui aussi à l'achat, a expliqué que lors du 'call' d'hier la direction du fabricant de matériel roulant avait continuellement fait référence à la progression sur un an du FCF et a sans doute aggravé les choses en refusant de discuter de l'évolution des flux de trésorerie disponibles entre le premier et le second semestre, notamment l'augmentation du FCF de 800 millions d'euros provenant des dettes commerciales et d'autres dettes ainsi que le recours accru à l'affacturage et des acomptes plus élevés. "Cependant, la bonne nouvelle est qu'Alstom est désormais une action 'sans émission de droits, sans dégradation du compte de résultat pour la première fois en 18 mois", a ajouté le broker, notant également que la demande continue d'être bonne et qu'Alstom ne voit pas les investissements ferroviaires dans le monde ralentir avec les récentes 'turbulences macro'.