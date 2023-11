Alstom : tente un rebond

(Boursier.com) — Alstom tente de rebondir (+2,4% à 12,3 euros) après son violent décrochage de mercredi. Les analystes sont nombreux à s'ajuster sur le dossier à la suite des nombreuses annonces du géant ferroviaire. Pour Oddo BHF, le plan de renforcement de bilan fait sens, reste maintenant à l'exécuter... Si l'option de l'augmentation de capital est toujours sur la table (25% de dilution, sur la base d'un cours à 10 euros pour 920 ME), l'analyste estime que ceci est déjà très largement pricé, et surtout ne sera pas privilégié par le groupe à court terme. L'entrée de fonds de private equity pour renforcer le capital fait beaucoup de sens, selon lui. Le broker intègre des charges de restructuration pour le plan de réduction d'effectifs (révision des BPA de -6% en moyenne) et réduit ainsi sa cible de 32 à 25 euros (SOTP et multiple normatif, intégrant la dégradation de la dette nette).

La Deutsche Bank reste de son côté à 'conserver' et ramène sa cible de 23 à 17 euros.