Alstom : succès pour sa coentreprise chinoise

(Boursier.com) — La coentreprise chinoise d'Alstom, CRRC Puzhen Bombardier Transportation Systems Limited (PBTS), a obtenu un contrat d'une durée de 27 ans pour assurer l'entretien de la plateforme Innovia Monorail 300 de la ville de Wuhu, dans la province d'Anhui (en Chine). Selon les termes de ce contrat, PBTS sera chargé de l'entretien du nouveau monorail de Wuhu Yunda Rail Transit Construction and Operation Co., Ltd., dont la mise en service est prévue pour la fin de l'année. Le contrat comprend une assistance technique et la fourniture de pièces détachées. Il inclut en outre la main-d'oeuvre et les matériaux nécessaires à l'entretien (correctif et préventif) de la flotte Innovia, ainsi que toutes les révisions et l'entretien des aiguillages des rails de guidage et des équipements de dépôt du monorail.

La flotte repose sur un contrat que PBTS a signé en 2017 pour fournir à la ville de Wuhu la plateforme Innovia Monorail 300 ainsi qu'un total de 240 voitures. Une fois achevées, la nouvelle ligne 1 (comprenant 24 stations et d'une longueur de 30,3 km) et la première phase de la ligne 2 (12 stations et longueur de 16,5 km) seront les deux premières lignes de monorail de Wuhu et constitueront l'épine dorsale du système de transport ferroviaire public de la ville.